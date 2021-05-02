السليمان يوضح عدة أمور عند إخراج الزكاة

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه على المسلم أن يعتني بأمر الزكاة، فهي نماء للمال، وبركته.

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، معالي الشيخ أ. د. عبدالسلام السليمان؛ يوضح أمور يجب على المسلم مراعاتها عند إخراج الزكاة، وكيف ساهمت منصة #زكاتي في إيصالها لمستحقيها. #زكاتك_تصلهم_بزكاتي pic.twitter.com/gZooGLxdVt — زكاتي (@SaudiZAKATY) May 1, 2021

ضوابط إخراج الزكاة

وأوضح الشيخ السليمان أن هناك عدة أمور ينبغي أن يحرص عليها المسلم عند إخراج الزكاة، وهي إخراجها في موعدها، وأن يخرجها لمستحقيها، وهو ما يحمّل الجميع مسؤولية عظيمة.

منصة زكاتي

وتابع الشيخ السليمان أن البعض لا يستطيع أن يصل إلى الفقراء والمساكين، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل سخرت الإمكانات اللازمة عبر منصة “زكاتي”، وهي هيئة موثوقة للأفراد لجباية الزكاة وصرفها لمستحقيها.

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