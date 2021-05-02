السماح للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا والمتعافين بالسفر للخارج

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الداخلية عن الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة وذلك بعد دخول قرار رفع تعليق السفر إلى الخارج حيز النفاذ وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل في الساعة الواحدة صباحًا من يوم 5 شوال المقبل.

الفئة الأولى

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الفئة الثانية

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الفئة الثالثة

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

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