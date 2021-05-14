السومة يمنح الأهلي التقدم ضد القادسية

المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي وسجل الهدف الأول في شباك القادسية.

السومة يفض اشتباك التعادل السلبي

وحصل الأهلي على ركلة جزاء، سددها عمر السومة بنجاح عند الدقيقة 68، لينتفض لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف آخر وخطف نقاط المباراة.

وتشهد مباراة الأهلي ضد القادسية حضور رئيس مجلس إدارة الراقي الجديد، ماجد النفيعي، حيث حرص على الحضور في المدرجات لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تحسين النتائج واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة.

الأهلي ضد القادسية

ويلعب الأهلي ضد القادسية الآن على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر