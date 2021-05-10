السومة ينفرد برقم مميز في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم السوري عمر السومة مستوى مميزًا مع النادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

عمر السومة الأكثر تسديدًا:

ويُعد عمر السومة أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في محاولات التسديد خلال الجولة الـ26 الماضية، حيث قام بـ100 محاولة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويحتل مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز المركز الثاني بـ89 محاولة، فيما قام الأرجنتيني كريستيان جوانكا بـ72 محاولة مع الشباب، ثم نجم نادي الباطن، فابيو أبرو بـ71 محاولة، بالتساوي مع نجم فريق الوحدة، البرتغالي هرناني فورتيس.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والفتح، ثم الرائد برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي، يليه القادسية وأبها برصيد 34 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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