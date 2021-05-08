السيسي لمسن مصري: لا تبكِ وأنا تحت أمرك ولا تخف

المواطن - القاهرة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدة مواطنين، وأجرى نقاشًا معهم واستمع لمشكلاتهم، وذلك خلال جولته، أمس الجمعة، لتفقد عدة مشروعات ومحاور مرورية بشرق العاصمة القاهرة.

مسن يبكي:

ولاحظ الرئيس المصري وجود مسن بين الحاضرين يبكي ويطلب مقابلته، واستدعاه الرئيس المصري للاستماع إليه، وقال له: “لا تبكِ، ما تريده سننفذه لك وعيوني لك”.

وأضاف موجهًا حديثه للمواطن: “لا تخجل، وأنا تحت أمرك ولا تخف، وسيأخذون بياناتك الآن، وينفذون كل ما تريده، ولو لم ينفذوا لك ما تريده، ستكون مشكلة كبيرة لهم”.

جولة للسيسي:

وكان الرئيس السيسي قد قام بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وناقش الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية المسؤولين في عدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن الرئيس توقف ليتحدث مع عدد من المواطنين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان.

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