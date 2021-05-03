الشؤون الإسلامية : تخصيص كود تبرع لكل مسجد عبر منصة مسجدي

المواطن - واس

اطّلع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم على ثلاثة مشاريع رقمية استعرضتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، بحضور مدير تقنية المعلومات بالوزارة المكلف عبدالله الخزيم وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويرتبط المشروع الأول من هذه المشاريع الثلاثة بشبكة معين التابعة للشركة السعودي للأبحاث والابتكار، والمشروع الثاني هو “متحف البيانات الرقمية” الذي يمكّن الوزارة من عرض منجزاتها إلكترونياً، أما المشروع الثالث فهو الانتهاء من المرحلة الأولى لمنصة التبرعات الرقمية ” مسجدي ” ضمن مشاريع وأعمال الوزارة التقنية التي تواكب التحول الرقمي وفق مشاريع رؤية المملكة 2030.

منصة مسجدي للتبرع

ووجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الاجتماع باستكمال جميع المشاريع الثلاثة، وتخصيص كود تبرع لكل مسجد على حده تضمن تمكين كل شرائح المجتمع من التبرع بكل يسر وسهولة في عمارة وتشييد وصيانة ونظافة المساجد وبالطرق الآمنة، وربط منصة ” مسجدي” فور استكمالها والتأكد من تطبيق جميع المواصفات والشروط لها بمنصة إحسان.

كما حث على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط وإستراتيجيات تضمن جودة العمل ليكون محققاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الحكيمة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

التقنيات الرقمية في الشؤون الإسلامية

فيما قدّم مدير تقنية المعلومات بالوزارة المساعد المهندس عبدالرحمن الشهري عرضا مرئيا للمشاريع الثلاثة ومراحل تنفيذها، كما تطرق إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز منصة ” مسجدي ” التي تعدّ نافذة رقمية للتبرعات الخاصة بعمارة وبناء المساجد وتقديم الخدمات للجميع بشكل إلكتروني وتمكّن المتبرع من الاطلاع على هذه المشاريع وخريطتها الجغرافية بعموم مناطق المملكة.

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