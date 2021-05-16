الشؤون الإسلامية تعيد فتح 1175 مسجدًا بعد انتهاء تعقيمها

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

الشؤون الإسلامية تعيد فتح المساجد

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن مجموع ما أغلق من مساجد خلال 99 يومًا بلغ 1201 مسجد، تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة توزعت كالتالي: أربعة في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة الباحة، وثلاثة في منطقة عسير، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة تبوك، فيما تمت إعادة فتح مسجدين في منطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعية الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ، مقدمةً شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.