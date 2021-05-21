الشؤون الإسلامية تعيد فتح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها

المواطن - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 21 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 أيام 1261 مسجداً .

الشؤون الإسلامية تعقم المساجد

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة و 6 مساجد بمنطقة الرياض، و 3 مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجد في كل من منطقة نجران وعسير .

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبينت الشؤون الإسلامية أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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