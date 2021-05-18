الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجدًا في 5 مناطق بسبب كورونا

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 101 يوم 1223 مسجدًا تم فتح 1201 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

توزيع المساجد المغلفة

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم وأربعة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

الشؤون الإسلامية تفتح المساجد بعد تعقيمها

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجد أربعة منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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