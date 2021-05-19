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الشباب متخصص تسجيل أهداف من داخل منطقة الجزاء
ضمن منافسات الدور الثاني

الشباب متخصص تسجيل أهداف من داخل منطقة الجزاء

2021/05/19
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب متخصص تسجيل أهداف من داخل منطقة الجزاء لاعبو الشباب - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسير الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يتألق هجوميًا

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الليوث سجل أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدور الأول من الدوري برصيد 5 أهداف.

ولفتت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سجل هدفًا وحيدًا من خارج المنطقة في الدور الثاني، وأحرز آخر 18 هدفًا له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من داخل منطقة الجزاء.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

الليوث يواجه العين اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره العين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

الشباب ضد العين
مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر @SPL


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