الشباب والوحدة يدفعان بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان كارلوس هيرنانديز ودونيس عن تشكيلة مباراة الشباب والوحدة، المقرر انطلاقها بعد قليل، حيث دفعا بالقوة الضاربة أملًا في خطف الثلاث نقاط.

الشباب والوحدة:

وتنطلق، بعد قليل، مباراة الشباب والوحدة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتعزيز مركزه، فيما يطمح فرسان مكة في خطف الثلاث نقاط والبقاء.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب والوحدة اليوم كالتالي؛ زيد البواردي، فواز الصقور، إيغور، حسان تمبكتي، متعب الحربي، ألفريد ندياي، إيفر بانيغا، حسين القحطاني، سيبا، فابيو مارتينيز، إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراة اليوم كل من؛ محمد الدوسري، خالد الدبيش، أحمد شراحيلي، جمال باجندومح، ناصر العمران، عمار النجار، نواف العابد، تركي العمار، وعبدالله الزوري.

على الجانب الآخر، جاء في تشكيل فرسان مكة في مباراة الشباب والوحدة اليوم كل من؛ عبدالله العويشير، علي الزبيدي، بيدرو هنريكي، عبدالله الحافظ، نور الرشيدي، محمد العمري، وليد باخشوين، علاء حجي، ديمتري بيتراتوس، هرناني سانتوس ويوسف نياكاتي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في مباراة اليوم راغد النجار، لويس جوستافو، أيمن الخليف، محمد القرني، مشاري القحطاني، هزاع الغامدي، أحمد عبده، حسين العيسى وسلطان السوادي.

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