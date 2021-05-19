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الشباب يتألق ضد الصاعدين بدوري محمد بن سلمان
قبل مواجهته أمام العين اليوم

الشباب يتألق ضد الصاعدين بدوري محمد بن سلمان

2021/05/19
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يتألق ضد الصاعدين بدوري محمد بن سلمان مباراة سابقة بين الفريقين - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يُقدم الشباب مستوى مميزًا أمام الفرق الصاعدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد العين اليوم.

الشباب يتألق أمام الفرق الصاعدة

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الشباب خسر مرتين فقط في آخر 17 مباراة ضد فرق صاعدة حديثًا إلى المسابقة.

ويسعى الليوث لمواصلة التألق ضد الصاعدين، خاصة أنه يُعاني في الجولات الأخيرة، حيث خسر في 4 من آخر 5 مباريات خاضها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

الليوث يُلاقي العين اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره العين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

الشباب ضد العين
مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر @SPL


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