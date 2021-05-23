الشباب يتعادل مع الفيصلي بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفيصلي ضد الشباب:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف التقدم، قبل أن يستخلص هشام فايق الكرة ويطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليهز شباك الليوث عند الدقيقة 23.

واستمرت محاولات الليوث لإدراك التعادل، ونجح متعب الحربي في المرور بالكرة بمهارة مميزة، لينفرد بالمرمى ويسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ويهز الشباك عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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