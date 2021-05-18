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الشباب يختتم استعداداته للعين بحضور البلطان
يأمل في استعادة نغمة الانتصارات

الشباب يختتم استعداداته للعين بحضور البلطان

2021/05/18
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يختتم استعداداته للعين بحضور البلطان جانب من المران - المصدر @AlShababSaudiFC
المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراته ضد العين.

الشباب يختتم تحضيراته لمباراة العين:

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، وأخضع هيرنانديز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتطبيق جمل فنية متعددة من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة.

الشباب
مارتينيز في المران – المصدر @AlShababSaudiFC

وطبق لاعبو الشباب جملًا تكتيكية منوعة من خلال تقسيمة خفيفة أُقيمت في منتصف الملعب اطمأن من خلالها المدرب الإسباني على جاهزيتهم لمباراة العين، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان.

ويطمح هيرناندز استعادة الفريق الأول لكرة القدم لمستواه المعهود، وتحقيق الفوز ضد العين، لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة في الجولتين الماضيتين، والابتعاد عن سباق الصدارة.

الشباب
جانب من المران – المصدر @AlShababSaudiFC

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره العين، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.


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