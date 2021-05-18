الشباب يختتم استعداداته للعين بحضور البلطان

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراته ضد العين.

الشباب يختتم تحضيراته لمباراة العين:

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، وأخضع هيرنانديز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتطبيق جمل فنية متعددة من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة.

وطبق لاعبو الشباب جملًا تكتيكية منوعة من خلال تقسيمة خفيفة أُقيمت في منتصف الملعب اطمأن من خلالها المدرب الإسباني على جاهزيتهم لمباراة العين، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان.

ويطمح هيرناندز استعادة الفريق الأول لكرة القدم لمستواه المعهود، وتحقيق الفوز ضد العين، لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة في الجولتين الماضيتين، والابتعاد عن سباق الصدارة.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره العين، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

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