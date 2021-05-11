الشباب يواصل تحضيراته والإصابة تبعد الشامخ

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق.

الشباب يواصل تدريباته:

وقسم هيرنانديز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركون في لقاء الشعلة الودي، إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية.

وأخضع المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتمارين لياقية مكثفة بقيادة المدرب سلطان القنوي، عقب ذلك طبق اللاعبون جملًا فنية منوعة في منتصف الملعب، وشارك خالد الدبيش في التدريبات الجماعية.

وغاب عبدالله الشامخ عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بسبب تعرضه لإصابة بالتواء في المفصل خلال ودية الشعلة، وسيخضع، يوم الثلاثاء، لفحص طبي لتحديد فترة علاجه، فيما واصل أحمد شراحيلي برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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