الشباب يُحدد مشكلة الفيصلي لتحقيق الانتصار

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بـ نادي الشباب، مساء اليوم الأحد مباراة غاية في الأهمية ضد فريق الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإذا نجح الليث في الفوز على الفيصلي، مع تعادل أو خسارة الهلال ضد التعاون مساء اليوم، فهذا يعني تأجل حسم ومعرفة بطل دوري المحترفين للجولة الـ30 والأخيرة يوم الأحد المقبل.

الفيصلي لم يحافظ على نظافة شباكه بآخر 9 مباريات

وحدد الليث، مشكلة الفيصلي التي قد تمكنه من الفوز على عنابي سدير مساء اليوم، حيث سبق لـ الليث التسجيل وإحراز هدف في آخر 9 مباريات خارج أرضه بلقاءات الدوري، بينما عانى الفيصلي من عدم المحافظة على نظافة شباكه بآخر 9 مباريات، وهو الأمر الذي قد يستغله الليث اليوم للفوز على عنابي سدير وتحقيق النقاط الثلاث.

وكان لقاء الدور الأول بين الشباب والفيصلي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر يتواجد الليث حاليًا في المركز الثاني بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 36 نقطة.

سبب تقديم مباراة الفيصلي والشباب

وكانت لجنة المسابقات بـ رابطة دوري المحترفين السعودي قررت تقديم موعد مباراة الفيصلي والليث من الثلاثاء 25 مايو إلى الأحد 23 مايو، وذلك نظرًا لمشاركة الفيصلي في نهائي كأس الملك ضد التعاون في موعد يُحدد لاحقًا.

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