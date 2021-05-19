الشباب يُصالح جماهيره عبر بوابة العين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي الشباب، فريق العين بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الشباب والعين:

وتمكن البرازيلي سيبا من إحراز الهدف الأول لليث بالدقيقة الـ36، بعد تمريرة متقنة من بانيغا، ثم عاد النيجيري إيغالو وأضاف الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ41، وقلص بعد ذلك اللاعب بابي ندياي الفارق للعين بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، كثف الليث من محاولاته ليضيف ثلاثة أهداف عبر النجم الأرجنتيني بانيغا من ركلة جزاء بالدقيقة الـ68 ثم جوانكا أضاف الهدف الرابع بالدقيقة الـ73، وأضاف اللاعب إيغور خامس أهداف الليث بالدقيقة الـ83.

إلغاء هدف ثان لـ العين:

وألغى الحكم سامي الجريس هدفًا ثانيًا سجله العين في شباك زيد البواردي حارس الشباب.

يذكر أن مباراة الليث والعين كانت أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، حيث أصبح رصيد الليث بعد الفوز 51 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر