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الشباب يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراتهما في الجولة الـ26

الشباب يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان

2021/05/06
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة الفريقين - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج ضد نظيره الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يُعاني

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 14 هزيمة ضد نظيره الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أكبر عدد من الخسائر أمام أي فريق آخر في البطولة.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثالث أكثر فرق الدوري السعودي للمحترفين تسجيلًا للأهداف ضد الليوث بواقع 38 هدفًا، ويتفوق عليه الأهلي والاتحاد فقط حيث سجل كل منهما 41 هدفًا لكل منهما.

الشباب ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الليوث يواجه الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث صاحب المركز الثاني.

الشباب ضد الهلال
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl


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