الشباب يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج ضد نظيره الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يُعاني

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 14 هزيمة ضد نظيره الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أكبر عدد من الخسائر أمام أي فريق آخر في البطولة.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثالث أكثر فرق الدوري السعودي للمحترفين تسجيلًا للأهداف ضد الليوث بواقع 38 هدفًا، ويتفوق عليه الأهلي والاتحاد فقط حيث سجل كل منهما 41 هدفًا لكل منهما.

الليوث يواجه الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث صاحب المركز الثاني.

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