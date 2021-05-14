الشباب يُعزز تقدمه بهدف ثانٍ ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تعزيز تقدمه ضد الاتفاق بهدف عند الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء.

الشباب يسجل الهدف الثاني

وحصل الليوث على ركلة جزاء، سددها النيجيري أوديون إيغالو بنجاح في شباك الاتفاق، لتصبح النتيجة 2/0، بعدما تمكن اللاعب ذاته من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الاتفاق الآن على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر