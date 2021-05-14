الشباب يُعزز تقدمه بهدف ثانٍ ضد الاتفاق

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تعزيز تقدمه ضد الاتفاق بهدف عند الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء.
د22' هدف لـ الشباب! ⚽#ايغالو يضيف الهدف الثاني #الاتفاق 0 : 2 #الشباب
#الاتفاق_الشباب
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/FQyWwZeTSg
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021
الشباب يسجل الهدف الثاني
وحصل الليوث على ركلة جزاء، سددها النيجيري أوديون إيغالو بنجاح في شباك الاتفاق، لتصبح النتيجة 2/0، بعدما تمكن اللاعب ذاته من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الاتفاق الآن على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الفريقان في دوري محمد بن سلمان
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.
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