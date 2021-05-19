الشباب يُنهي الشوط الأول متفوقًا بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من إنهاء الشوط الأول من مباراة العين، بالتقدم بثنائية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول:

ونجح الليث في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سيبا بعد تمريرة متقنة من النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بالدقيقة الـ36.

ومن جملة فنية متقنة، تمكن الليث من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب أوديون إيغالو بالدقيقة الـ41.

وقلص فريق العين، الفارق لينجح اللاعب بابي ندياي من تصويبة قوية، في إحراز الهدف الوحيد لفريق العين بالدقيقة الـ45.

الفوز يُجدد الآمال الشبابية:

ويسعى فريق الشباب إلى الفوز، وذلك لتجديد آماله في المنافسة على الدوري بعد الخسارة في آخر جولتين من فريقي الهلال والاتفاق.

يذكر أن الليث يتواجد حاليًّا بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما هبط فريق العين لـ دوري الدرجة الأولى.

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