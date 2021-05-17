الشرطة الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح بالأسمنت

المواطن - متابعة

أكد مراسل سكاي نيوز عربية، أن الشرطة الإسرائيلية أقدمت على إغلاق حي الشيخ جراح في القدس، بالمكعبات الأسمنتية.

الوضع في فلسطين:

وتعيش مدينة القدس حالة من التوتر منذ أسابيع عدة؛ بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشعل تكرار الاعتداء على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

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