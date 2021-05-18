الشهراني جاهز لمباراة الهلال ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تأكدت جاهزية نجم الزعيم، ياسر الشهراني، للمشاركة في مباراة الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشهراني يُشارك في المران:

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمباراة الأهلي، بمشاركة ياسر الشهراني، حيث شارك في الحصة التدريبية والمناورة التي أجراها الجهاز الفني في ختام المران، لتتأكد جاهزيته.

وكان ياسر الشهراني قد غاب عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالأمس، بسبب معاناته من إصابة، الأمر الذي أثار الجدل حول مشاركته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد الميداني، تركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث طبق المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس عددًا من الجمل التكتيكية، ودخل اللاعبون بعد ذلك في معسكر بنادي الهلال، استعدادًا للمباراة.

الهلال ضد الأهلي:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي غدًا، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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