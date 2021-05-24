الشورى يوافق على تعديلات مشروع نظام الانضباط الوظيفي

المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على عدد من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وتم ذلك أيضاً بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

مشروع نظام الانضباط الوظيفي

وناقش المجلس عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

كما وافق مجلس الشورى على عدد على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد ( الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد ( العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة) .

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