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الشيخي: الأهلي يحتاج 3 مدافعين أجانب
مشيدًا بمستوى حراس مرماه

الشيخي: الأهلي يحتاج 3 مدافعين أجانب

2021/05/26
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشيخي: الأهلي يحتاج 3 مدافعين أجانب فريق الأهلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أكد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي أن الراقي يحتاج إلى تدعيم صفوفه بصفقات دفاعية مميزة في الموسم الرياضي الجديد.

الشيخي يؤكد معاناة الأهلي دفاعيًا

وقال الشيخي: “محمد العويس ومحمد الربيعي حارسان مميزان بدليل تواجدهما معًا في قائمة المنتخب.. مع الأهلي لن يكتمل نجاحهما إلا بدفاع قوي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وهذا يعتمد على الخيارات المستقبلية في خط الدفاع، يجب اختيار عناصر أجنبية مميزة من اثنين إلى ثلاثة في هذا الخط ثم بقية المراكز عند ترتيب الأولويات يأتي الدفاع أولًا !”.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الراقي – المصدر spl

الراقي في دوري محمد بن سلمان

ولعب أبها ضد الأهلي بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده على 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الراقي إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر spl


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