الشيخ العيسى يوضح المحرك الأساس لجماعة الإخوان الإرهابية

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن جماعة الإخوان هي طريدة بفعل نفسها وكونها طريدة أي مستبعدة ومنبوذة في الأماكن ذات الأثر والنفوذ الإسلامي الفاعل وهذا هو الأهم بل هي مصنفة منظمة إرهابية أو جماعة إرهابية.

‫وقال الشيخ العيسى، في برنامج بالتي هي أحسن على قناة MBC1، ماذا استفاد العالم الإسلامي من أكثر من ٩٠ سنة منذ أن تأسست الجماعة حتى اليوم؟

وأجاب على السؤال بالقول إن ما حصل هو:

إثارة الشحناء والبغضاء.

‫تمزيق اللحمة الإسلامية والوطنية.

‫تحريف الشباب المسلم عن الوعي والحكمة حتى أصبحوا كارهين لأوطانهم بل ومكفرين لها.

‫تمزيق المجتمعات الإسلامية

وقال الشيخ العيسى، تسببت هذي الجماعة الإرهابية في تصنيف المجتمعات الإسلامية من أجل تقسميها من الداخل في دول الأقليات؛ وذلك من خلال تحريضهم على دولهم كما قاموا بانتهاز كل فرصة للغدر بكل من أحسن الظن بهم، مشيرًا إلى أن البعض أحسن الظن بهم في وقتٍ مضى وأجارهم.

وأوضح العيسى أن حصول هذا الغدر شيء طبيعي لأن أصحاب هذه الأيديولوجية لا يمكن الوثوق بهم، والذي يحركهم هو مبادئ الجماعة وأهدافها وليس القيم، فلا اعتبار للقيم أمامهم إذا تقاطعت سلبًا مع أهداف الجماعة، الكذب في وعودهم والتناقض في أُطروحاتهم كل هذا لتمرير المشروع وتغطية ما كتشف منه، كذلك تضليل العموم بشعارات كاذبة تمامًا كذبتها أفعال الجماعة الإرهابية.

تشريع العنف والإرهاب

ولفت الشيخ العيسى إلى أن هذه الجماعة عملت على تشريع العنف والعمليات الإرهابية باسم الدين كذبًا وزورًا وحرضت على مناكفة الدول الوطنية سواء في الداخل الإسلامي أو في خارج الداخل الإسلامي لدى المكون الإسلامي لديهم.

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