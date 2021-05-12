الشيخ المصلح يوضح كيفية إخراج زكاة الفطر

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كما ورد في قوله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}.
وأضاف المصلح أن جماعة من أهل العلم والمفسرين ذكروا أن المقصود بهذه الآية هو زكاة الفطر.
إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون طعاما من غالب قوت البلد#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh #رمضان pic.twitter.com/O11dlZCpkv
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) May 12, 2021
صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير
وجاء في الصحيح في حديث عبدالله بن عمر قال “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير “.
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال “كنا نخرجها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وصاعاً من شعير وصاعاً من زبيب وصاعاً من تمر وصاعاً من أقط”.
الزكاة من غالب قوت البلد
وتابع الشيخ المصلح: “كان طعامهم الشعير والزبيب والأقط والتمر فإخراجها طعاما هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدر النبي القدر الواجب من الإخراج بأنه صاع، فإخراج زكاة الفطر في الأصل يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد”.
حكم إعطاء زكاة الفطر نقودا إذا كان الفقير يحتاج النقود أكثر من الطعام#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh #رمضان pic.twitter.com/YSyOZJDcoq
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) May 12, 2021
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