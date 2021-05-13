الصالة الرياضية تستقبل مباراتين لـ الأهلي ولقاء لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

عدلت لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين الملاعب التي سوف تستضيف مباراتي الأهلي بالجولة الـ27 والـ30 ولقاء الاتحاد بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أن الراقي سيواجه القادسية بالجولة الـ27 وسيواجه الاتفاق في الجولة الـ30 على ملعب الصالة الرياضية لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

بينما يحتضن ملعب الصالة الرياضية لقاء الاتحاد والعين بالجولة الـ29 من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

الأهلي في مواجهة قوية غدًا:

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه القادسية، غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، ثم يواجه الهلال يوم 19 مايو.

أما نادي الاتحاد فسوف يواجه ضمك بالجولة الـ27 بعد غد السبت.

ترتيب قطبي جدة:

ويحتل نادي الاتحاد، المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، أما الراقي فيتواجد بالمركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات قررت أيضًا تقديم موعد مباراتي الفيصلي والشباب، والتعاون ضد الهلال بالجولة الـ29 من الدوري لتُقام يوم 23 بدلًا من 25 مايو الحالي، بسبب تأهل الفيصلي والتعاون لنهائي كأس الملك.

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