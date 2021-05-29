الصحة : احذروا التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

المواطن - واس

حذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

مستجدات كورونا في السعودية

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1106) حالات مؤكدة وتعافي(1274) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10013) حالة منها (1394) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (448284) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (430937) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7334) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.

التواصل مع مركز 937

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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