الصحة العالمية تحذر : فيروس أشد فتكًا من كورونا سيظهر قريبًا

المواطن - الرياض

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم ، من فيروس جديد غير فيروس كورونا ستواجه البشرية، قائلًا: “عاجلًا أم آجلًا جائحة جديدة أكثر خطورة من جائحة فيروس كورونا “.

الصحة العالمية تحذر من فيروس جديد:

وأكد جيبريسوس في افتتاح الدورة الـ 74 لمنظمة الصحة العالمية أنه سوف يظهر فيروس آخر وسيكون أكثر عدوى وفتكًا من فيروس كورونا، داعيًا الدول بالوقوف بجانب بعضها البعض معقبًا: “في الواقع، نحن أمام خيارين هما العمل معًا أو أن نكون غير محميين، حيث أن وفيات فيروس كورونا للعام الحالي ستتجاوز خلال أسبوع إجمالي وفيات العام الماضي 2020”.

وفاة 115 ألف شخص من العاملين بالمجال الطبي:

وكشف المدير العام للمنظمة عن وفاة 115 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا، مشددًا على بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10% من سكان كل دولة ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

واجتمعت منظمة الصحة العالمية اليوم، لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كورونا ومنع كوارث وأوبئة أخرى وما إذا كان يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وبحث المجتمعون تسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جدًا، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن اجتماعها الرابع و السبعين للبحث عن سبل تجنب كارثة أخرى غير فيروس كورونا المستجد.

خطة لمواجهة أوبئة أخرى في المستقبل:

ويناقش الاجتماع احتكار بعض الدول الغنية للقاحات وباء كوفيد-19، والنظر في موقف تلك الدول من الأزمة، حيث وصفت المنظمة الموقف بغير المناسب لمواجهة جائحة مثل وباء كوفيد-19، كما يضع الاجتماع خطة جديدة لمواجهة أوبئة أخرى في المستقبل.

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