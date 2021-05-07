الصحة العالمية تحسم الجدل حول لقاح سينوفارم

المواطن - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستصدر اليوم الجمعة قرارًا بشأن ما الترخيص باستخدام لقاح سينوفارم الذي طورته شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة كريستيان ليندماير أن القرار في هذا الشأن من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم عن لجنة استشارية رئيسية تابعة للمنظمة.

مراجعة وضع لقاح سينوفارم

وقد تفتح المراجعة التي أجرتها تلك اللجنة الباب لانضمام اللقاح الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة إلى برنامج اللقاحات “كوفاكس” المدعوم من قبل الأمم المتحدة، لتوزيع ملايين الجرعات منه لاحقًا على الدول التي تحتاج إلى المساعدة في حربها ضد الفيروس التاجي.

وذكرت اللجنة أن لديها ثقة أقل بفعالية لقاح سينوفارم في تطعيم الناس فوق سن الـ60.

جرعتان من اللقاح

وكان مجموعة من الخبراء في منظمة الصحة العالمية، قالوا في وقت سابق إنهم واثقون من أن جرعتين من لقاح سينوفارم الصيني فعالتان للتصدي لكورونا، وتمهد شهادة هؤلاء الخبراء لإمكانية موافقة منظمة الصحة على استخدام اللقاح الصيني في حالات الطوارئ.

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