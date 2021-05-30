الصحة العالمية: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات كورونا

المواطن - الرياض

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المؤشرات الموجودة تؤكد أن كورونا تطور داخل الحيوانات.

لقاحات كورونا:

وأوضحت المنظمة في تصريحات إلى “العربية”، أنها لا تمتلك مؤشرات حاليًّا على تطوير كورونا داخل مختبر، مشددةً على أن التعاون الدولي ضروري لتوزيع لقاحات كورونا.

وتابعت أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80% من الفئات الأكثر عرضة للخطر، وأن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن.

سلالة فيتنام:

وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات كورونا، وأن ارتفاع إصابات كورونا بالهند سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، متابعة أن سلالة فيتنام الجديدة لا تزال تحت الدراسة.

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