الصحة ترد على مريض بالحساسية: في هذه الحالة يمنع أخذ اللقاح

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه يمنع أخذ اللقاح لمن لديه حساسية مفرطة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خاصة فايزر أو أسترازينيكا.

حساسية:

جاء ذلك ردًّا من حساب عش بصحة على موقع تويتر، على سؤال شخص قال: إنه يعاني من حساسية من أحد أنواع المضاد ويسبب له تورمًا شديدًا بالوجه والجسم، وطفحًا جلديًّا وضيقًا بالتنفس وصعوبة في البلع وبحة، ويستلزم أخذ إبرة كورتيزون فهل اللقاح مناسبًا له؟

موانع اللقاحات:

وأجابت الصحة: “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة”.

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