الصحة : تقيدوا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة كورونا

المواطن - واس

أكدت وزارة الصحة أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (953) حالة مؤكدة وتعافي (1038) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9607) حالات منها (1359) حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (420301) حالة ، وبلغ عدد حالات التعافي (403702) حالة ، وتم تسجيل(13) حالة وفاة ، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6992) حالة -رحمهم الله جميعاً- كما تم إجراء (65299) فحصا مخبريا .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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