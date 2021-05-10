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الصحة: تلقوا لقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية
سيسهم في الحد من انتشار الفيروس

الصحة: تلقوا لقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية

2021/05/10
الساعة 1:35 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة: تلقوا لقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية آليات التصدي لفيروس كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ وذلك للوصول للمناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية.

وأكدت الصحة، أن تلقي المواطن والمقيم للقاح يساهم- بمشيئة الله- في الوصول للمناعة المجتمعية والحد من انتشار فيروس كورونا.

942 إصابة جديدة: 

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (942) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1064) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.


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