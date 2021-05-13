الصحة تنصح الجميع: التزموا بـ التباعد الاجتماعي في العيد

المواطن - واس

حثت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

مستجدات فيروس كورونا:

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي(1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة منها (1344) حالة حرجة ، وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة .

التواصل للاستشارات والاستفسارات:

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما أُجري (71457) فحصا مخبريا .

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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