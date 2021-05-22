الصحة توجه نصائح لإنقاذ وإسعاف حالات الغرق

المواطن - الرياض

وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة لإسعاف وإنقاذ أي شخص يتعرض للغرق لاسيما من الأطفال.

حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها بإذن الله. pic.twitter.com/Ctf6Ol633q — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 22, 2021

تكرار حوادث الغرق:

وأوضحت أن حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك يجب تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها بإذن الله.

خطوات إسعاف الغريق:

ونشرت الصحة خطوات إسعاف الطفل الغريق، وذلك بوضع الغريق على أرض مستوية، ثم مناداة الغريق وهز كتفيه للتأكد من استجابته، كما يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر، وذلك مع طلب النجدة من المتواجدين في المكان للاتصال بالإسعاف على الرقم 997.

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