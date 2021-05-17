الصحة توصي باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي(1127) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

حالات كورونا الجديدة

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (433980) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (418914) حالة، وتم تسجيل عدد (12) حالة وفاة ، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7174) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما أجري (61665) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

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