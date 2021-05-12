الصحة توضح آلية التبرع بالأعضاء وهذه طريقة التسجيل في البرنامج

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة آلية التبرع بالأعضاء، داعية لأخذ القرار والمساهمة في إنقاذ المرضى عبر التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

بعد أن عرفت عن آلية التبرع

قرر وساهم في إنقاذ مريض.#ومن_أحياها pic.twitter.com/N88QhpmTTV — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 11, 2021

ولفتت الصحة عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن للمتبرعين عن المتوفين دماغيًّا التبرع بـ “الكليتين، الكبد، الرئتين، القلب، البنكرياس، القرنية، صمامات القلب”.

أما المتبرعون الأحياء فيمكنهم التبرع بـ “كلية واحدة، جزء من الكبد، العظم”.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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