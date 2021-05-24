الصحة توضح أسباب حدوث الأعراض الجانبية للقاح كورونا

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن الأعراض الجانبية المرتبطة بلقاح كورونا، ومدى فعالية جهاز المناعة تجاه اللقاح.

أعراض لقاح كورونا:

وقالت الصحة، ممثلة في مركز 937 صحة، ردًّا على سؤال بخصوص هذا الشأن بالقول: “كأي علاج أو لقاح يعطى بالحقن قد يسبب ألمًا أو انتفاخًا أو احمرارًا في مكان الحقن، وبعد فترة من الزمن تبدأ استجابة جهاز المناعة للقاح التي قد تصحبها ارتفاع في درجات الحرارة وخمول وألم في العضلات”.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية:

وكانت الصحة قد أوضحت سابقًا أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة في تصريحات سابقة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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