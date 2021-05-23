الصحة توضح سبب تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار بشأن هل إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب وجود أضرار جانبية؟

توضيح:

وأوضحت عبر حساب الصحة 937، اليوم الأحد، أن التأجيل يأتي بسبب نقص الإمداد العالمي وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين، وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

لقاحات كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

وكانت وزارة الصحة جددت في وقت سابق التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

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