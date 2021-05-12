الصحة: عقموا باستمرار

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الاحترازات متعددة ولكن البطل واحد، مشددةً على أن التعقيم المستمر يحمي الشخص وغيره من انتقال العدوى.

تحذير:

وحذر وزير الصحة، توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال؛ لأنهم ينقلون عدوى كورونا بشدة.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم.

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