الصحة: لا يستلزم إجراء مسحة كورونا قبل أخذ اللقاح

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه لا يستلزم إجراء مسحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، في حالة الرغبة في تلقي اللقاح.

جاء ذلك ردًّا من الصحة على سؤال عبر موقع تويتر، جاء فيه: “هل يجب على الشخص أخذ مسحة كورونا قبل التطعيم؟”، حيث أشارت إلى أنه لا يستلزم إجراء مسحة لهدف تلقي اللقاح فقط.

حالات كورونا الجديدة:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1245) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1275) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (450436) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (433413) حالة.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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