الصحة: لقاح كورونا لا يشكل خطراً على الرضاعة وهناك توصية بإعطائه

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة كيف يؤثر لقاح كورونا على المرأة والإنجاب.

الحمل:

وأكدت الوزارة عبر تويتر رداً على استفسارات في هذا الشأن، أنه عند التخطيط للحمل ينصح بأخذ لقاح كورونا لمنع الإصابة بالفيروس خلال الحمل أو التعرض لمضاعفات، مثل الولادة المبكرة أو الإجهاض والإصابة بمضاعفات شديدة.

وتابعت أنه لم تسجل حالات عقم حتى الآن بعد أخذ اللقاحات، بل هناك حالات حمل بعد تلقي جرعات اللقاح، مبينة أنه لم تسجل كذلك مضاعفات جانبية إضافية للقاح من الحوامل عن المضاعفات الجانبية لغير الحوامل، مشددةً على أن اللقاح لا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية، وأن هناك توصية بإعطائه للمرضعات لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

الدورة الشهرية:

وبالنسبة إلى ما يخص الدورة الشهرية، لفتت الصحة إلى أنه لم يثبت علمياً حتى الآن أي علاقة للقاح بتأخير الدورة الشهرية أو اضطراب الدورة، مؤكدة أنه ليس هناك تعارض بين الدورة الشهرية واللقاح.

وأشارت إلى أنه بعد أخذ اللقاح قد يحصل انتفاخ واحمرار في منطقة الفيلر ستزول خلال عدة أيام، منوهة إلى أنه يفضل تأجيل أخذ (إبر الفيلر) في حال عدم الحاجة لذلك.

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