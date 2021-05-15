الصحة للمحصنين: البسوا الكمامة وطبقوا التباعد

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أنه لسلامة الجميع يجب أن يستمر جميع المحصنين في لبس الكمامة وتطبيق التباعد.

الكمامة والتباعد:

وقال العبدالعالي في تغريدة له عبر تويتر: لسلامتكم وسلامة من تحبون مهم أن يستمر جميع (المحصنين) في لبس الكمامة وتطبيق التباعد، اللقاح يساهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة خاصة وأن الجائحة لا تزال قائمة.

وتابع: التزامنا مهم حتى نصل للمناعة المستهدفة مجتمعياً معاً بإذن الله.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1012) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (416,759) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8363) حالة من بينها (1331) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (432269) حالة، توفي منهم (7147) حالة.

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