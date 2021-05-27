الصحة لمرضى السكري: احذروا مضاعفات كورونا

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الصحة توجيه تحذير للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، مؤكدة أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا كما يعرضهم الفيروس إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

تأثيرات خطيرة:

وقالت الصحة في إنفوجراف نشرته صحة الجوف عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن السبب وراء المضاعفات والتأثيرات الخطيرة للفيروس علي مرضى السكري هو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يضعف جهاز المناعة ويقلل قدرته على محاربة الالتهابات.

خطر:

وكما أشارت الوزارة إلى أن نسبة خطر الإصابة بالأعراض الخطيرة تزداد إذا كان هناك أي أمراض أخري مصاحبة للسكري، مثل القلب والرئة.

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