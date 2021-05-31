الصحة: معظم الدخان لا يدخل لرئتي المدخن بل يبقى في الهواء

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن معظم الدخان لا يدخل لرئتي المدخن، بل يبقى في الهواء، ولن يمكن منع الآخرين من استنشاقه ما لم يتركه المدخن.

وقبل قليل، دعا وزير الصحة، توفيق الربيعة، كل المدخنين بسرعة اتخاذ قرار الإقلاع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

اليوم العالمي لمكافحة التبغ:

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، أجدها فرصة لدعوة كل المدخنين بسرعة اتخاذ قرار الإقلاع، عن طريق الحجز بتطبيق موعد.. قبل أن تكون تارك أثر سلبي على من حولك.

وتابع وزير الصحة: كما أشكر الجهات الحكومية والخاصة على تفعيل مبادرات وحملات وطنية للحد من وباء التبغ.

شارك الخبر







شارك الخبر