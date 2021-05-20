الصحة: هذه خطورة كورونا على الحامل والجنين

المواطن - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على خطورة الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة إلى المرأة الحامل وتأثره على الإنجاب.

كورونا والحمل:

وأوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الإصابة بفيروس كورونا تزيد عوامل إصابة المرأة الحامل بأعراض شديدة تحتم الدخول للمستشفى أو الولادة المبكرة.

وتابعت أنه عند الحمل مع الإصابة بمرض مزمن كالسمنة أو سكري الحمل، تزيد عوامل خطر حدوث مضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالنساء في نفس العمر من غير الحوامل.

مخاطر على الجنين:

ولفتت الصحة إلى أنه بالنسبة لخطر كورونا على الجنين، فهو قد يزيد خطر الولادة المبكرة أو وفاة الأجنة لدى النساء المصابات بالفيروس، وبعد الولادة هناك احتمالية لإصابة المولود بالفيروس إذا تعرض له.

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