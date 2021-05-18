الصحة: 4 لقاحات فقط معتمدة في السعودية

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة على الاستفسارات الواردة حول اللقاحات المعتمدة من الوزارة في المملكة، مؤكدةً أنها أربعة لقاحات فقط.

4 لقاحات:

ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي (أسترازينيكا- فايزر- جونسون آند جونسون- موديرنا)، وفي حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة سواء وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي (1127) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

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