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الصرامي: الشفافية تعني النصر والغموض بمكان آخر

الصرامي: الشفافية تعني النصر والغموض بمكان آخر

2021/05/30
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الصرامي: الشفافية تعني النصر والغموض بمكان آخر سعود الصرامي
المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي بمسؤولي العالمي، مؤكدًا أنه النادي الوحيد الذي يكشف عن تفاصيل داعميه وأعضائه الذهبيين للجميع.

الصرامي يشيد بشفافية النصر

وقال الصرامي: “النصر النادي الوحيد الذي يعلن عن داعميه ويحدد قائمة الأعضاء الذهبين ويكشف تفاصيل الاجتماعات ويدعو رجال الصحافة والإعلام لحضورها ويخرج رئيسه للحديث عن جدول الأعمال”.

وتابع المتحدث الإعلامي السابق باسم العالمي، حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحوكمة تعني الشفافية.. الشفافية تعني النصر لا شيء يترك للاجتهادات الشخصية، الغموض تجده في مكان آخر”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

العالمي يختتم الدوري بمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستضيف العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب مرسول بارك، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

النصر والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


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