المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أن الفريق الأول لكرة القدم لا يستحق التواجد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي يؤكد أن الهلال لا يستحق اللقب

وقال سعود الصرامي: “الهلال لا يستحق الصدارة ولا يستحق الفوز بلقب الدوري”، وكشف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الأسباب التي دفعته للتأكد بأن الزعيم لا يستحق التتويج.

وتابع: “خسر من ضمك.. خسر من الوحدة.. خسر من أبها، فاز على العين بعد هاتريك بلنتيات، تعادل مع الاتحاد بعد أن رفض الحكم الهويش بلنتيات العميد، تعادل مع الفيصلي، فاز على الرائد بعد أن طنش الحكم بلنتي الرائد”.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والحفاظ على مركزه.

شارك الخبر







شارك الخبر